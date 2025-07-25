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09:49, 25 июля 2025Силовые структуры

В Россию вернется наркобарон

Таиланд депортирует на родину российского наркобарона
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Таиланд депортирует на родину российского наркобарона, сообщает Генеральная прокуратура России в своем Telegram-канале.

Он обвиняется по статьям 210 (Организация преступного сообщества) и 30, 228.1 (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах) УК РФ.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по май 2022-го Игорь Выговский, являясь организатором преступного сообщества, созданного для реализации наркотических веществ через интернет на территориях Ульяновской и Самарской областей, руководил структурными подразделениями и наркокурьерами. Для этого он создал интернет-магазин и специальный бот-аккаунт в Telegram.

В октябре 2023-го и феврале 2024 года суд приговорил восьмерых участников сообщества к срокам от шесть до восьми лет колонии строгого режима.

Выговскому удалось скрыться от следствия. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в апреле 2025 года его объявили в международный розыск.

В мае поступила информация о задержании мужчины в Таиланде из-за нарушения миграционного законодательства. По инициативе Генеральной прокуратуры России правоохранительным органам удалось добиться его депортации.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в присвоении 600 миллионов рублей в России мужчину депортировали из Турции.

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