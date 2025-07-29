Вернувшиеся из Египта россияне оказались террористами

ФСБ задержала вернувшихся из Египта сторонников всемирного халифата

ФСБ задержала двух уроженцев Дагестана, вернувшихся в Россию из Египта. Об этом со ссылкой на республиканское управление ведомства сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанные являлись приверженцами идеи о создании всемирного халифата. С 2023 по 2024 год они находились на территории Египта и помогали запрещенной в России террористической организации.

Мужчины выполняли различные задания террористов, включая сбор денег через интернет. В дальнейшем на эти деньги приобреталось военное оборудование, оружие и техника.

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