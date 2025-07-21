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19:00, 21 июля 2025Силовые структуры

Военный суд определился по слушаниям дела о теракте в «Крокусе»

Суд 4 августа начнет открытые слушания дела о теракте в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Второй Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в марте 2024 года, жертвами которого стали 149 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс над 19 фигурантами дела пройдет в здании Мосгорсуда и будет открытым, уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Прокурор и потерпевшие выступили против прекращения дела по ходатайству четверых обвиняемых.

Дело будет слушать тройка профессиональных судей. Государственное обвинение поддерживает прокурор, участвовавший в процессах над режиссером Кириллом Серебренниковым, журналистом Александром Невзоровым (включен в РФ реестр иноагентов) и бывшим сенатором Рауфом Арашуковым.

Прилегающая к военному суду в Госпитальном переулке в Москве территория оцеплена, приняты повышенные меры безопасности. Материалы дела составляют 470 томов, среди которых выводы 200 различных видов экспертиз.

По данным следствия, обвиняемые — члены запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Кроме того, среди них пособники террористов и те, кто занимался их вооружением.

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