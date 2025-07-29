ЕС предрекли тяжелый отказ от российского газа

Эксперт: ЕС будет сложно в краткосрочной перспективе отказаться от газа из РФ

Полностью уйти от российского газа на американский сжиженный природный газ (СПГ) — непростая задача для Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов в беседе с журналистами ТАСС.

По его оценке, такой переход неизбежно скажется на европейских потребителях. Несмотря на то, что ЕС прикладывает усилия по снижению зависимости от отечественного газа, в прошлом году Россия оставалась значимым ее поставщиком на европейский рынок.

При этом основной рост поставок пришелся на СПГ, что уже говорит о трудностях для ЕС в задаче по полному отказу от российского газа в краткосрочной перспективе, добавил Кузнецов. При этом он предположил, что полное замещение вполне возможно, но в конечном счете повышение цен почувствуют на себе именно простые потребители, так как структура поставок в ЕС будет еще больше отдаляться от оптимальной.

Ранее сообщалось, что в Европе пообещали полностью отказаться от нефти и газа из России для снижения пошлин США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, российские энергоносители будут замещены на американский сжиженный природный газ (СПГ) и ядерное топливо.