Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

Губернатор Анохин: ПВО уничтожила два беспилотника в Смоленской области

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией области. На место падения обломков выехали оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет, рассказал Анохин.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Они нанесли удар по Сальску, один человек погиб.

Также под удар попал пассажирский поезд, в результате чего была нарушена работа контактной сети. Помимо этого, в двух вагонах повреждено остекление. Пассажиров эвакуировали.