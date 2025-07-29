Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:56, 29 июля 2025Россия

Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

Губернатор Анохин: ПВО уничтожила два беспилотника в Смоленской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией области. На место падения обломков выехали оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет, рассказал Анохин.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Они нанесли удар по Сальску, один человек погиб.

Также под удар попал пассажирский поезд, в результате чего была нарушена работа контактной сети. Помимо этого, в двух вагонах повреждено остекление. Пассажиров эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

    ВСУ снова атаковали Ленинградскую область

    Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

    Раскрыто влияние погодных условий на траты россиян

    Телезвезда с калоприемником снялась в бикини

    Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

    Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

    Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

    Трамп опроверг сообщения о поиске встречи с Си Цзиньпином

    На Украине назвали причину сокращения Трампом срока для урегулирования конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости