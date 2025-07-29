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11:57, 29 июля 2025Экономика

Евросоюз поставил на паузу финансирование Украины

ЕС приостановил помощь Украине из-за скандала с антикоррупционными органами
Вячеслав Агапов
СюжетПротесты на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Евросоюз (ЕС) приостановил всю финансовую помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах Украины сообщает газета «Экономическая правда».

Причиной, по которой объединение поставило на паузу финансирование Украины, стал скандал с независимостью антикоррупционных ведомств. 22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

В первую очередь мера затронет программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

В Еврокомиссии подчеркнули, что не видят российского влияния в действиях антикоррупционных властей и потому грозили Киеву полностью заморозить поддержку, если власти продолжат давление на антикоррупционные органы.

Позднее Зеленский отчитался перед Евросоюзом о восстановлении полномочий антикоррупционных органов. В разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он пообещал, что закон, восстанавливающий полномочия НАБУ, должны принять на следующей неделе.

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