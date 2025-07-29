Фигурант дела о теракте в «Крокусе» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Фигурант дела «Крокуса» сказал брату смотреть ТВ и ждать «что-то интересное»

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в день трагедии рекомендовал младшему брату смотреть телевизор, поскольку «там будут показывать что-то интересное». Об этом следует из материалов дела, пишет РИА Новости.

По данным издания, за несколько часов до теракта он (Мустакиме Солиев), Умеджон (Солиев) и (Шахромджон) Гадоев сидели в кафе, в это время брату на телефон от предполагаемого лидера «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) Абу Мунзира поступило сообщение, затем брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там «будут показывать что-то интересное».

Оба брата Солиевых (Умеджон – старший брат) наряду с Гадоевым проходят по делу как обвиняемые. Уточняется, что Гадоев по указанию Умеджона Солиева вез в Москву оружие, которое и было использовано в ходе теракта.

Ранее появились новые подробности подготовки теракта в «Крокусе». Как выяснилось, фигуранты использовали виртуальные SIM-карты при подготовке к преступлению, вымышленные имена и сленг, чтобы сохранить конспирацию.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Четыре человека ворвались на площадку перед началом концерта рок-группы «Пикник», открыв огонь по людям. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.