Раскрыты новые подробности подготовки теракта в «Крокусе»

РИАН: Фигуранты дела «Крокуса» купили виртуальные SIM-карты для связи в Telegram

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» подмосковного Красногорска использовали виртуальные SIM-карты при подготовке к преступлению. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, которые ознакомились с материалами дела.

Обвиняемые приобрели виртуальные сим-карты для соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности. Они использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе и для регистрации аккаунтов в мессенджере Telegram. Сим-карты были куплены четыре раза: 30 января, 10 и 28 февраля, а также 20 марта 2024 года.

Дело о трагедии в «Крокусе» уже рассматривается по существу: судьбу фигурантов решит 2-ой западный окружной военный суд.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга. Из материалов следует, что террористы использовали вымышленные имена и сленг, чтобы сохранить конспирацию.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став одним из самых масштабных в современной российской истории после захвата школы в Беслане. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», и подожгли концертный зал. Погибли 147 человек, пострадали еще более 300 человек.