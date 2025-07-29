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02:33, 29 июля 2025Россия

Исполнители теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга

РИАН: Исполнители теракта в «Крокусе» использовали псевдонимы из-за конспирации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» не знали имен друг друга: с целью конспирации они использовали псевдонимы. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, которые изучили материалы дела.

По обнародованным данным, члены террористической организации применяли в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), общались друг с другом по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам). Как уточняется, зачастую они даже не знали настоящих имен участников террористической организации, с кем осуществляли совместную преступную деятельность.

Дело в отношении фигурантов рассматривает по существу 2-ой западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» приехал на разведку за две недели до атаки. В материалах дела говорится, что Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 7 марта посетил концерт исполнителя Алессандро Сафино для обследования места теракта. Фигурант изучил схему расположения выходов и вместимость зала. Второй обвиняемый приехал в «Крокус» в день совершения преступления, примерно за часа до начала. Вскоре он позвонил сообщникам, они прибыли к концертному залу около 19:00.

Трагедия произошла 22 марта: четверо вооруженных людей проникли в зал «Крокуса» перед началом выступления известной российской рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Этот теракт стал крупнейшим в истории России со временем захвата школы в Беслане в 2004 году. 145 погибли, почти 700 посетителей концерта получили ранения. Недавно вскрылось, что террористы атаковали зал в момент, когда там соберется наибольшее количество людей.

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