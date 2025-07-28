ТАСС: Террористы атаковали «Крокус» в момент наибольшего скопления людей

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» в момент наибольшего скопления людей в здании концертного зала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что нападавшие приехали, осмотрелись и дождались, пока соберется как можно больше посетителей. После этого они взяли из машины оружие и направились к входу, где столпились люди.

Согласно материалам дела, террористы сразу открыли стрельбу, не выбирая цели, огонь велся по мужчинам и женщинам, которые проходили контроль на входе в концертный зал. Внутри они атаковали безоружных людей, в том числе ножами и прикладами автоматов.

Затем нападавшие вошли в зал, где продолжили стрельбу, а затем разлили бензин и подожгли его в пяти точках. В зале начался пожар, жертвами которого стали посетители «Крокуса». После поджога террористы вышли на улицу и уехали на своем автомобиле.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в концертном зале приобрели накануне совершения преступления новые смартфона и кухонные ножи для своей преступной акции.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

