Информацию об объектах Минобороны и Росгвардии в Москве оценили в 240 долларов

Суд вынес приговор москвичам за продажу ГУР данных об объектах МО и Росгвардии

Мосгорсуд вынес приговор супругам — 38-летней Валерии Егоровой и 42-летнему Павлу Коротичу за госизмену в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщина осуждена к 17 годам лишения свободы, ее муж к 15 годам в колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2023 года Егорова связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор информации о местах дислокации и защищенности объектов Вооруженных Сил России на территории Москвы и области.

С мая 2023 по февраль 2024 года Коротич развозил жену по местам, где находятся объекты Минобороны России и Росгвардии для скрытой фото- и видеосъемки военных зданий, ограждений, опознавательных табличек, а также сотрудников, обеспечивающих их охрану.

Полученные сведения Егорова продала украинскому куратору за 240 долларов. Деньги она получила в криптовалюте, которую обналичила и зачислила на банковские карты себе и супругу. После задержания у Егоровой нашли 0,3 грамма амфетамина.

Ранее стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте по обвинению в госизмене 60-летнего профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского.