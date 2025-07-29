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13:21, 29 июля 2025Силовые структуры

Иностранец получил большой срок за попытку ввезти в Россию наркотики в анальном отверстии

В Сочи суд приговорил к 10,5 года жителя Абхазии за ввоз 24,66 грамма метадона
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Абхазии за попытку ввезти в Россию почти 25 граммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Иностранца признали виновным по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») и 229.1 («Контрабанда наркотических средств») Уголовного кодекса РФ.

24 апреля 2025 года мужчина прошел через таможенный контроль поста «Адлер» Краснодарской таможни. При этом он спрятал в анальном отверстии 24,66 грамма метадона. На подозреваемого была ориентировка, поэтому его удалось выявить и задержать. Наркотики обнаружили при личном досмотре.

Ранее в Великом Устюге 30-летняя женщина на глазах у полиции пыталась подбросить наркотики своему 11-летнему сыну.

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