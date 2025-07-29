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09:39, 29 июля 2025Ценности

Ирина Дубцова в купальнике станцевала на камеру

Российская певица Ирина Дубцова в купальнике станцевала на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dubtsova_official

Российская певица Ирина Дубцова в откровенном образе станцевала на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость позировала в размещенном ролике в белом слитном купальнике, подчеркивающем ее фигуру. Поверх упомянутого изделия она надела светлое парео. Образ завершила широкополая шляпа.

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В качестве аксессуаров исполнительница выбрала массивные серьги, крест с камнями и солнцезащитные очки. В то же время она распустила длинные волосы.

В сентябре 2024 года Ирина Дубцова прокомментировала роскошные покупки сына. Звезда рассказывала, что после приобретения дорогостоящей машины BMW X4 M Competition за 15 миллионов рублей ее наследник планирует получить права.

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