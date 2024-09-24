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15:48, 24 сентября 2024Ценности

Ирина Дубцова прокомментировала роскошные покупки сына

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова прокомментировала роскошные покупки 18-летнего сына, Артема Черницына. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница рассказала, что после приобретения дорогостоящей машины BMW X4 M Competition за 15 миллионов рублей ее наследник планирует получить права. При этом она подчеркнула, что на данный момент Черницын не работает, а учится.

«Он сейчас будет сдавать на права. Он хотел более спортивную модель: BMW M2 или M3, но для первой машины — это очень страшное, серьезное средство передвижения. После долгих споров мы сошлись, что это должен быть хотя бы паркетничек. Были разные времена в моей жизни, но они не заставили меня воспитать сына мажором», — заявила артистка.

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Кроме того, Дубцова высказалась о дорогостоящем подарке сына для возлюбленной. «Да, это правда, он подарил Тонечке кольцо, и не за 700 тысяч. Это не помолвочное кольцо, но я с удовольствием буду и свекровью, и бабушкой», — заключила певица.

Ранее в сентябре 18-летний сын Ирины Дубцовой подарил девушке кольцо за 480 тысяч рублей. Наследник исполнительницы продемонстрировал презент, преподнесенный в честь дня рождения возлюбленной. Сын певицы показал ювелирную коробку с кольцом бренда Cartier.

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