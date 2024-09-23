18-летний сын Ирины Дубцовой подарил девушке кольцо за 480 тысяч рублей

Сын российской певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын подарил девушке кольцо за 480 тысяч рублей. Соответствующий снимок (на момент написания новости был удален) появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
18-летний наследник исполнительницы продемонстрировал презент, преподнесенный в честь дня рождения возлюбленной. Так, сын певицы показал ювелирную коробку с кольцом бренда Cartier.
Известно, что стоимость такого изделия на официальном сайте составляет шесть тысяч долларов (479,6 тысячи рублей).
Ранее в сентябре 18-летний сын Ирины Дубцовой похвастался машиной за 15 миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, что Черницын стал обладателем кроссовера BMW X4 M Competition черного цвета.