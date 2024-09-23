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17:37, 23 сентября 2024Ценности

18-летний сын Ирины Дубцовой подарил девушке кольцо за 480 тысяч рублей

18-летний cын Ирины Дубцовой Артем Черницын подарил девушке кольцо Cartier

Фото: @temvch

Сын российской певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын подарил девушке кольцо за 480 тысяч рублей. Соответствующий снимок (на момент написания новости был удален) появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летний наследник исполнительницы продемонстрировал презент, преподнесенный в честь дня рождения возлюбленной. Так, сын певицы показал ювелирную коробку с кольцом бренда Cartier.

Известно, что стоимость такого изделия на официальном сайте составляет шесть тысяч долларов (479,6 тысячи рублей).

Ранее в сентябре 18-летний сын Ирины Дубцовой похвастался машиной за 15 миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, что Черницын стал обладателем кроссовера BMW X4 M Competition черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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