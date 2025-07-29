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19:13, 29 июля 2025Моя страна

Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере

Под Белозерском семиклассники вытащили из воды мужчину, которого накрыло лодкой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере под Белозерском. Об этом сообщает администрация Вологодской кадетской школы им. Белозерского Полка.

Семиклассники Тимофей Котомцев и Дмитрий Лытасов вместе с дедушкой одного из ребят рыбачили, когда заметили перевернувшуюся лодку. Ей накрыло мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не раздумывая, подростки бросились в воду и вытащили пострадавшего.

В школе гордятся поступком своих воспитанников, проявивших отвагу в экстремальной ситуации.

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