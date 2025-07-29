Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере

Под Белозерском семиклассники вытащили из воды мужчину, которого накрыло лодкой

Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере под Белозерском. Об этом сообщает администрация Вологодской кадетской школы им. Белозерского Полка.

Семиклассники Тимофей Котомцев и Дмитрий Лытасов вместе с дедушкой одного из ребят рыбачили, когда заметили перевернувшуюся лодку. Ей накрыло мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не раздумывая, подростки бросились в воду и вытащили пострадавшего.

В школе гордятся поступком своих воспитанников, проявивших отвагу в экстремальной ситуации.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий спас жизнь мужчине, упавшему на железнодорожные пути. Ситуация попала на видео. По данным источника, это произошло в Дербенте. На кадры попал момент, как пострадавший спотыкается об рельсы и падает прямо на пути.

