Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере под Белозерском. Об этом сообщает администрация Вологодской кадетской школы им. Белозерского Полка.
Семиклассники Тимофей Котомцев и Дмитрий Лытасов вместе с дедушкой одного из ребят рыбачили, когда заметили перевернувшуюся лодку. Ей накрыло мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не раздумывая, подростки бросились в воду и вытащили пострадавшего.
В школе гордятся поступком своих воспитанников, проявивших отвагу в экстремальной ситуации.
Ранее сообщалось, что случайный прохожий спас жизнь мужчине, упавшему на железнодорожные пути. Ситуация попала на видео. По данным источника, это произошло в Дербенте. На кадры попал момент, как пострадавший спотыкается об рельсы и падает прямо на пути.