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10:41, 29 июля 2025Мир

КНДР назвала условие возобновления диалога с администрацией Трампа

КНДР назвала условием нового диалога с США признание страны ядерной державой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Возобновление диалога Северной Кореи с администрацией США возможно только в случае признания Северной Кореи ядерной державой. Такое условие назвала сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, пишет Bloomberg.

«Я не хочу отрицать тот факт, что личные отношения между главой нашего государства [Ким Чен Ыном] и нынешним президентом США [Дональдом Трампом] неплохие... Но стоит учитывать, что 2025 год — это не 2018-й и не 2019-й», — указала она.

Ким подчеркнула, что Вашингтон должен признать «радикально изменившиеся» возможности Северной Кореи и готовность Пхеньяна к защите своих национальных интересов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США по-прежнему готов к диалогу с лидером КНДР. По ее словам, Трамп хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре в 2018 году.

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