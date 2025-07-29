Комбат Ковальски: ВСУ пытаются укрепить оборонительные позиции под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются максимально укрепить оборонительные позиции под Сумами. Об этом сообщил Командир батальона 30-го мотострелкового полка (МСП) 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Ковальски, передает РИА Новости.

По его словам, в глубине обороны украинские войска заблаговременно подготовили фортификации из бетона и других строительных материалов, в то время как ближе к линии фронта позиции были подготовлены наспех самими военнослужащими.

«Есть позиции, наспех подготовленные противником, которые быстро оборудуются непосредственно боевиками. По мере продвижения вглубь обороны (ВСУ — прим. «Ленты.ру») встречаются заблаговременно подготовленные укрепления с использованием бетона и других строительных материалов. Конечно, опорники уже намного устойчивее становятся (ближе к Сумам — прим. «Ленты.ру»), потому что в городах они больше нарывают», — рассказал комбат.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что из Сум сбежало командование 61-й механизированной бригады ВСУ. По их данным, подразделение утратило боеспособность.