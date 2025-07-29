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13:20, 29 июля 2025Мир

Кремль выразил сожаление из-за действия Европы

Песков: Европа формирует из России образ врага, Москва сожалеет об этом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Европейские страны продолжают работу по формированию из России образа врага в регионе, и Москва сожалеет об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Европой делается все, чтобы сформировать образ врага из нашей страны. На это задействованы огромные ресурсы, и эта работа продолжается д сих пор, к нашему большому сожалению», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков указал на то, что проведение такой внешней политики «явно не в интересах народов европейских государств».

Ранее главный транспортный советник Европейского союза Апостолос Цицикостас заявил, что европейские дороги и другая транспортная инфраструктура непригодны для войны с Россией. Он также намерен добиться выделения 17 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры Европы «для повышения военной мобильности» в регионе.

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