Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:39, 29 июля 2025Ценности

Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде во время поездки в Италию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,6 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 43-летняя знаменитость позировала на пляже в бикини, поверх которого надела прозрачный черный костюм из сетчатой ткани. Комплект состоял из накидки и брюк с завышенной талией. Также журналистка дополнила образ широкополой шляпой и солнцезащитными очками.

Кроме того, Собчак запечатлела себя в зеркале в крошечном бикини и полураспахнутом зеленом халате.

Ранее в июле Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Появилось новое видео с места обрушения здания в российском городе

    В Чернигове прогремел взрыв

    Россияне стали чаще жаловаться на банки

    Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

    Мародерский рейд на сгоревший алкомаркет в столице региона России сняли на видео

    Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

    Разработан метод раннего предсказания появления кариеса

    Украина анонсировала международные санкции против России

    Названы основные способы избежать блокировки денежного перевода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости