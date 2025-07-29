Лидеры стран ЕС жестко критиковали Зеленского за подписание закона о НАБУ и САП

Климпуш-Цинцадзе: Лидеры ЕС не стеснялись в выражениях о Зеленском из-за НАБУ

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) в личных разговорах жестко критиковали украинского лидера Владимира Зеленского за подписание закона, ограничившего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в беседе с Politico рассказала депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Европейские лидеры не стеснялись в выражениях с Зеленским в телефонных разговорах и личных сообщениях. Среди прочего, украинского лидера предупредили, что закон будет иметь последствия для процесса вступления Украины в ЕС», — говорится в публикации.

В издании отметили, что публичная и частная позиция европейских чиновников по закону против НАБУ не совпадала, поскольку официальный Брюссель предпочел не критиковать закон.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.