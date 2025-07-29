Речан: Молдавия хочет отстранить от поставок связанную с РФ «Молдовагаз»

Молдавия захотела отстранить связанную с Россией компанию «Молдовагаз» от поставок топлива. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, после этого шага газ для домохозяйств будет закупать «Энергоком». Отвечать за снабжение населения топливом будет государство напрямую.

В начале 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа Молдавии из-за долгов «Молдовагаза». Также прекратились поставки и в Приднестровье. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о переходе местной ГРЭС на украинский уголь отвергли из-за длительного и дорогого процесса.

Позднее бывший председатель парламента, лидер партии «Уважаю Молдову» Мариан Лупу отметил, что из-за действий правительства Молдавия закупает российский газ дороже всех в регионе. В стране вынуждены импортировать топливо через посредников, и оно обходится вчетверо дороже. При этом, несмотря на вооруженный конфликт, Украина находится в лучшем экономическом положении, чем соседнее государство.