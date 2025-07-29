«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?

Уролог Цветков: Эректильная дисфункция может возникнуть из-за гормонального сбоя

В последние годы во всем мире существенно увеличился спрос на «Виагру» и другие препараты для потенции среди молодежи. При этом подобные медикаменты в основном предназначаются для мужчин зрелого возраста. Почему у молодых людей стали популярны эти лекарственные средства, а также какую опасность они представляют, разбиралась «Лента.ру».

История Александра

«Я начал принимать таблетки, когда мне было 22 года. Друг дал мне свой рецепт», ─ рассказал 27-летний Александр. У него есть обычная работа, но в свободное время он занимается эскортом, чтобы увеличить доход.

По словам Александра, сначала он использовал препараты для потенции лишь изредка — перед тем, как отправиться на эскорт-подработку. В тот момент он находился в депрессии, поэтому часто, хоть и не всегда, испытывал проблемы с эрекцией. Когда Александру стали говорить, что он слишком молод, чтобы принимать «Виагру», он отвечал, что препарат помогает ему чувствовать себя более уверенно.

Спустя некоторое время мужчина уже стал использовать инъекционную форму препаратов для потенции — уколы нужно делать прямо в половой член. Александр уверяет, что этот способ (в отличие от таблеток) точно не подведет в самый ответственный момент. Он также говорит, что чувствует себя эмоционально уязвимым, а «Виагра» становится для него поддержкой.

Правда, врачи к уколам «Виагры» вместо таблеток относятся скептически. «Мы используем их для медицинских испытаний. Такая практика эквивалентна убийству мух из пушки», ─ отметил хирург Франсуа Пейнадо

Проблемы с потенцией бывают у молодых мужчин все чаще

Ситуация Александра далеко не уникальна. Интерес молодых мужчин к «Виагре» — это проблема, которая тянется еще с конца прошлого века. Так, организация Express Scripts провела опрос и выяснила, у людей какого возраста в 1998-2002 годах сильнее всего рос интерес к препарату для потенции. Оказалось, что ими были мужчины в возрасте от 18 до 45 лет: у них спрос на лекарство вырос на 312 процентов.

А в 2022 году организация Vitatris провела аналогичное исследование.

В результате выяснилось, что около 60 процентов мужчин, которые используют лекарства для потенции, — это люди в возрасте от 25 до 54 лет

«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было вовсе, а теперь я каждый день вижу молодого пациента», ─ отметил уролог Эдуард Гарсия.

Более того, доктор Саиф Чату утверждает, что, согласно прогнозам, к 2028 году объем мирового рынка препаратов для потенции вырастет еще больше и составит более двух миллиардов долларов. Одна из главных причин этого — то, что у мужчин разного возраста, в том числе и молодых, все чаще и чаще появляется эректильная дисфункция.

Почему у молодых мужчин возникают проблемы с потенцией?

Как пояснил «Ленте.ру» уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков, эректильная дисфункция может возникнуть из-за гормонального сбоя, а также артериальной и венозной недостаточности, которая диагностируется с помощью УЗИ сосудов полового члена. Кроме того, одной из причин являются неврологические нарушения, появляющиеся из-за различных травм и после ДТП.

Однако чаще всего у молодых людей с эректильной дисфункцией на приеме выявляются психологические проблемы. Например, негативный опыт в прошлом или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи

Кроме того, в ходе многочисленных исследований была обнаружена связь между эректильной дисфункцией у мужчин до 40 лет и просмотром порнографии.

Одними из первых, кто выявил данную закономерность, стали ученые из Института Кинси. Они выяснили, что частый просмотр фильмов для взрослых приводит к снижению чувствительности полового члена и появлению потребности в более экстремальном, специализированном и извращенном материале для возбуждения.

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«Порнография создает нереалистичные ожидания от сексуальных отношений. Многие молодые люди подражают этим моделям, стремясь воспроизвести их в постели», ─ добавила сексолог Маяра Магальес. Специалисты отмечают, что это создает еще одну проблему: «Виагру» начинают принимать мужчины, у которых нет серьезных проблем с потенцией.

Зачем еще молодые мужчины принимают «Виагру»?

Опрос Journal of Sexual Medicine показал, что 44,9 процента мужчин принимали «Виагру», чтобы добиться большего количества эрекций за один половой акт, 27,5 процента ─ одной более длительной эрекции, а у остальных просто взыграло любопытство.

«Молодые люди сегодня принимают эти препараты, потому что хотят улучшить свои показатели, но делают это без медицинского наблюдения и без наличия проблем с сексуальным здоровьем», ─ отметил врач Амадо Бечара.

Кроме того, «Виагра» популярна у тех, кто регулярно занимается спортом. Мужчины принимают ее, чтобы обеспечить интенсивный приток крови к мышцам

Однако, как утверждает уролог Димас Лемос Антунес, нет никаких научных доказательств того, что использование данного препарата помогает улучшить результаты в спортзале. «Они игнорируют тот факт, что одних лишь упражнений вполне достаточно для ускорения кровообращения», ─ отметил научный директор Бразильского общества физической активности и здоровья Дейзи Мотта.

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Безопасна ли «Виагра»?

Употребление препарата, особенно без назначения врача, конечно же, таит в себе множество опасностей. Во-первых, при покупке «Виагры» легко можно наткнуться на подделку. Так, компания Pfizer привела статистику, согласно которой около 80 процентов сайтов в интернете, утверждающих, что продают оригинальную продукцию, на самом деле торгуют подделкой. Причем в этих медикаментах зачастую можно обнаружить различные вредные вещества.

Тем временем Всемирная таможенная организация представила отчет, согласно которому «Виагра» стала самой популярной в мире маркой для контрафакта

Во-вторых, у каждого оригинального препарата имеется дженерик ─ медикамент с тем же действующим веществом, который обычно значительно дешевле. Их опасность заключается в том, что качество используемого сырья и степень его очистки у каждого производителя являются разными.

В-третьих, у препаратов для потенции имеется большое количество побочных эффектов. Врач Адольфо Касабе заявил, что «Виагра» из-за сосудорасширяющего действия может привести к опасному падению артериального давления, которое часто сопровождается тахикардией, бледностью, общим недомоганием и тошнотой. Уролог Марио Роберто Рамос предупредил о риске инфаркта, инсульта, потери зрения и слуха из-за приема препарата.

Также может возникнуть приапизм ─ многочасовая эрекция, которая чревата некрозом при несвоевременном лечении

«Еще встречаются сыпь, покраснение кожи, сердечная недостаточность, заложенность носа, носовое кровотечение, боль в спине, миалгия и кровь в моче. Это то, что реально распространено», ─ отметил Цветков.

В-четвертых, «Виагра» часто используется на вечеринках, где присутствуют запрещенные вещества и алкоголь. Такое взаимодействие может представлять серьезную опасность. «В этой смеси мы на самом деле не знаем, что произойдет с лекарствами», ─ пояснил Касабе. По его словам, спиртные напитки и наркотики могут усилить сосудорасширяющее действие «Виагры», из-за чего перечисленные выше побочные эффекты только усилятся.

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В-пятых, как отметил уролог-андролог Ecofamily Clinic Роман Алексеев в беседе с «Лентой.ру», из-за постоянного приема препарата может сформироваться психологическая зависимость.

Это реальный риск при профилактическом применении препарата в молодом возрасте. Формируется опасная иллюзия: мужчина начинает воспринимать таблетку в качестве обязательного условия успешного полового акта Роман Алексеев уролог-андролог

По словам специалиста, у мужчины рано или поздно появится страх осечки без препарата, а также убежденность, что только таблетка гарантирует эрекцию. В действительности же она создает ложное ощущение контроля над ситуацией. Самоназначение «Виагры» для профилактики значительно ухудшит положение дел в долгосрочной перспективе, заключил доктор.

В-шестых, к препарату может начаться привыкание. Как объяснил Пейнадо, со временем дозировка «Виагры» будет только увеличиваться. При этом в какой-то момент эффективность препарата утратится вовсе.

Какие существуют альтернативы «Виагре»?

Как рассказал Чату, если молодые люди хотят улучшить свою сексуальную жизнь, им необходимо в первую очередь начать вести здоровый образ жизни: заниматься физическими упражнениями, поддерживать нормальный вес и избегать стрессовых ситуаций.

Кроме того, помочь могут натуральные средства, такие как гинкго билоба и красный женьшень. Они продемонстрировали потенциал в лечении эректильной дисфункции, но для подтверждения их эффективности необходимы дополнительные исследования, уточнил специалист.

Также, отметил медик, при наличии тревожности, проблем в отношениях или с ментальным здоровьем в целом стоит обратиться к психологу. «Их решение с помощью консультирования может быть весьма эффективным. Специалист поможет определить наилучшее лечение с учетом индивидуальных потребностей и истории болезни», ─ подчеркнул он.

Еще одним секретом хорошей потенции врач-уролог, андролог Александр Лубенников называл уверенность в своем теле. По его словам, для успеха в постели важно не только вести здоровый образ жизни, но и иметь откровенные и доверительные отношения с женщиной. В физическом плане с потенцией не будет проблем при нормальном уровне тестостерона и отсутствии проблем с кровообращением, добавил доктор.

Для поддержания полового здоровья Лубенников также советовал отказаться от курения обычных и электронных сигарет и алкоголя

А уролог Рена Малик называла наиболее эффективным способом улучшить потенцию без медицинского вмешательства кардиотренировки. «Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровообращением, поэтому вполне логично, что аэробная нагрузка принесет пользу и тому, и другому», — объяснила врач.