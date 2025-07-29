Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:01, 29 июля 2025Забота о себе

«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?

Уролог Цветков: Эректильная дисфункция может возникнуть из-за гормонального сбоя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maria Dorota / Getty Images

В последние годы во всем мире существенно увеличился спрос на «Виагру» и другие препараты для потенции среди молодежи. При этом подобные медикаменты в основном предназначаются для мужчин зрелого возраста. Почему у молодых людей стали популярны эти лекарственные средства, а также какую опасность они представляют, разбиралась «Лента.ру».

История Александра

«Я начал принимать таблетки, когда мне было 22 года. Друг дал мне свой рецепт», ─ рассказал 27-летний Александр. У него есть обычная работа, но в свободное время он занимается эскортом, чтобы увеличить доход.

По словам Александра, сначала он использовал препараты для потенции лишь изредка — перед тем, как отправиться на эскорт-подработку. В тот момент он находился в депрессии, поэтому часто, хоть и не всегда, испытывал проблемы с эрекцией. Когда Александру стали говорить, что он слишком молод, чтобы принимать «Виагру», он отвечал, что препарат помогает ему чувствовать себя более уверенно.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Спустя некоторое время мужчина уже стал использовать инъекционную форму препаратов для потенции — уколы нужно делать прямо в половой член. Александр уверяет, что этот способ (в отличие от таблеток) точно не подведет в самый ответственный момент. Он также говорит, что чувствует себя эмоционально уязвимым, а «Виагра» становится для него поддержкой.

Правда, врачи к уколам «Виагры» вместо таблеток относятся скептически. «Мы используем их для медицинских испытаний. Такая практика эквивалентна убийству мух из пушки», ─ отметил хирург Франсуа Пейнадо

Проблемы с потенцией бывают у молодых мужчин все чаще

Ситуация Александра далеко не уникальна. Интерес молодых мужчин к «Виагре» — это проблема, которая тянется еще с конца прошлого века. Так, организация Express Scripts провела опрос и выяснила, у людей какого возраста в 1998-2002 годах сильнее всего рос интерес к препарату для потенции. Оказалось, что ими были мужчины в возрасте от 18 до 45 лет: у них спрос на лекарство вырос на 312 процентов.

А в 2022 году организация Vitatris провела аналогичное исследование.

В результате выяснилось, что около 60 процентов мужчин, которые используют лекарства для потенции, — это люди в возрасте от 25 до 54 лет

«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было вовсе, а теперь я каждый день вижу молодого пациента», ─ отметил уролог Эдуард Гарсия.

Более того, доктор Саиф Чату утверждает, что, согласно прогнозам, к 2028 году объем мирового рынка препаратов для потенции вырастет еще больше и составит более двух миллиардов долларов. Одна из главных причин этого — то, что у мужчин разного возраста, в том числе и молодых, все чаще и чаще появляется эректильная дисфункция.

Почему у молодых мужчин возникают проблемы с потенцией?

Как пояснил «Ленте.ру» уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков, эректильная дисфункция может возникнуть из-за гормонального сбоя, а также артериальной и венозной недостаточности, которая диагностируется с помощью УЗИ сосудов полового члена. Кроме того, одной из причин являются неврологические нарушения, появляющиеся из-за различных травм и после ДТП.

Однако чаще всего у молодых людей с эректильной дисфункцией на приеме выявляются психологические проблемы. Например, негативный опыт в прошлом или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи

Кроме того, в ходе многочисленных исследований была обнаружена связь между эректильной дисфункцией у мужчин до 40 лет и просмотром порнографии.

Одними из первых, кто выявил данную закономерность, стали ученые из Института Кинси. Они выяснили, что частый просмотр фильмов для взрослых приводит к снижению чувствительности полового члена и появлению потребности в более экстремальном, специализированном и извращенном материале для возбуждения.

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

«Порнография создает нереалистичные ожидания от сексуальных отношений. Многие молодые люди подражают этим моделям, стремясь воспроизвести их в постели», ─ добавила сексолог Маяра Магальес. Специалисты отмечают, что это создает еще одну проблему: «Виагру» начинают принимать мужчины, у которых нет серьезных проблем с потенцией.

Зачем еще молодые мужчины принимают «Виагру»?

Опрос Journal of Sexual Medicine показал, что 44,9 процента мужчин принимали «Виагру», чтобы добиться большего количества эрекций за один половой акт, 27,5 процента ─ одной более длительной эрекции, а у остальных просто взыграло любопытство.

Материалы по теме:
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Молодые люди сегодня принимают эти препараты, потому что хотят улучшить свои показатели, но делают это без медицинского наблюдения и без наличия проблем с сексуальным здоровьем», ─ отметил врач Амадо Бечара.

Кроме того, «Виагра» популярна у тех, кто регулярно занимается спортом. Мужчины принимают ее, чтобы обеспечить интенсивный приток крови к мышцам

Однако, как утверждает уролог Димас Лемос Антунес, нет никаких научных доказательств того, что использование данного препарата помогает улучшить результаты в спортзале. «Они игнорируют тот факт, что одних лишь упражнений вполне достаточно для ускорения кровообращения», ─ отметил научный директор Бразильского общества физической активности и здоровья Дейзи Мотта.

Фото: Stasonych / Shutterstock / Fotodom

Безопасна ли «Виагра»?

Употребление препарата, особенно без назначения врача, конечно же, таит в себе множество опасностей. Во-первых, при покупке «Виагры» легко можно наткнуться на подделку. Так, компания Pfizer привела статистику, согласно которой около 80 процентов сайтов в интернете, утверждающих, что продают оригинальную продукцию, на самом деле торгуют подделкой. Причем в этих медикаментах зачастую можно обнаружить различные вредные вещества.

Тем временем Всемирная таможенная организация представила отчет, согласно которому «Виагра» стала самой популярной в мире маркой для контрафакта

Во-вторых, у каждого оригинального препарата имеется дженерик ─ медикамент с тем же действующим веществом, который обычно значительно дешевле. Их опасность заключается в том, что качество используемого сырья и степень его очистки у каждого производителя являются разными.

В-третьих, у препаратов для потенции имеется большое количество побочных эффектов. Врач Адольфо Касабе заявил, что «Виагра» из-за сосудорасширяющего действия может привести к опасному падению артериального давления, которое часто сопровождается тахикардией, бледностью, общим недомоганием и тошнотой. Уролог Марио Роберто Рамос предупредил о риске инфаркта, инсульта, потери зрения и слуха из-за приема препарата.

Также может возникнуть приапизм ─ многочасовая эрекция, которая чревата некрозом при несвоевременном лечении

«Еще встречаются сыпь, покраснение кожи, сердечная недостаточность, заложенность носа, носовое кровотечение, боль в спине, миалгия и кровь в моче. Это то, что реально распространено», ─ отметил Цветков.

В-четвертых, «Виагра» часто используется на вечеринках, где присутствуют запрещенные вещества и алкоголь. Такое взаимодействие может представлять серьезную опасность. «В этой смеси мы на самом деле не знаем, что произойдет с лекарствами», ─ пояснил Касабе. По его словам, спиртные напитки и наркотики могут усилить сосудорасширяющее действие «Виагры», из-за чего перечисленные выше побочные эффекты только усилятся.

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В-пятых, как отметил уролог-андролог Ecofamily Clinic Роман Алексеев в беседе с «Лентой.ру», из-за постоянного приема препарата может сформироваться психологическая зависимость.

Это реальный риск при профилактическом применении препарата в молодом возрасте. Формируется опасная иллюзия: мужчина начинает воспринимать таблетку в качестве обязательного условия успешного полового акта

Роман Алексеевуролог-андролог

По словам специалиста, у мужчины рано или поздно появится страх осечки без препарата, а также убежденность, что только таблетка гарантирует эрекцию. В действительности же она создает ложное ощущение контроля над ситуацией. Самоназначение «Виагры» для профилактики значительно ухудшит положение дел в долгосрочной перспективе, заключил доктор.

В-шестых, к препарату может начаться привыкание. Как объяснил Пейнадо, со временем дозировка «Виагры» будет только увеличиваться. При этом в какой-то момент эффективность препарата утратится вовсе.

Какие существуют альтернативы «Виагре»?

Как рассказал Чату, если молодые люди хотят улучшить свою сексуальную жизнь, им необходимо в первую очередь начать вести здоровый образ жизни: заниматься физическими упражнениями, поддерживать нормальный вес и избегать стрессовых ситуаций.

Кроме того, помочь могут натуральные средства, такие как гинкго билоба и красный женьшень. Они продемонстрировали потенциал в лечении эректильной дисфункции, но для подтверждения их эффективности необходимы дополнительные исследования, уточнил специалист.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин. Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин.Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
19 июня 2024

Также, отметил медик, при наличии тревожности, проблем в отношениях или с ментальным здоровьем в целом стоит обратиться к психологу. «Их решение с помощью консультирования может быть весьма эффективным. Специалист поможет определить наилучшее лечение с учетом индивидуальных потребностей и истории болезни», ─ подчеркнул он.

Еще одним секретом хорошей потенции врач-уролог, андролог Александр Лубенников называл уверенность в своем теле. По его словам, для успеха в постели важно не только вести здоровый образ жизни, но и иметь откровенные и доверительные отношения с женщиной. В физическом плане с потенцией не будет проблем при нормальном уровне тестостерона и отсутствии проблем с кровообращением, добавил доктор.

Для поддержания полового здоровья Лубенников также советовал отказаться от курения обычных и электронных сигарет и алкоголя

А уролог Рена Малик называла наиболее эффективным способом улучшить потенцию без медицинского вмешательства кардиотренировки. «Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровообращением, поэтому вполне логично, что аэробная нагрузка принесет пользу и тому, и другому», — объяснила врач.

Обсудить
Последние новости

В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

Невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за волос

Совершен прорыв в лечении тяжелого генетического синдрома

В Китае заявили об «ударившем по зубам» Германию Путине

На Западе назвали фон дер Ляйен дурой после ее слов о газе

В Германии предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

Стало известно о планах Трампа по выводу войск из Европы

Военкоры сообщили о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

«Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?

Китай нашел способ увеличить рождаемость

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости