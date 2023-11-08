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21:02, 8 ноября 2023Забота о себе

Назван безотказный способ улучшить потенцию

Кадр: MensHealth

Кардиотренировки являются наиболее эффективным и подтвержденным исследованиями способом улучшить потенцию без медицинского вмешательства. Об этом рассказала уролог Рена Малик, пишет Men's Health.

Малик отметила, что для повышения эректильной функции, нужно ходить, бегать или кататься на велосипеде в идеале по 60 минут пять раз в неделю. «Проблемы с эрекцией часто связаны со здоровьем сердца и кровообращением, поэтому вполне логично, что аэробная нагрузка принесет пользу и тому, и другому», — объяснила врач.

Малик назвала физкультуру безотказным средством улучшения сексуального здоровья еще и потому, что она помогает похудеть и держать под контролем уровень сахара в крови, а также улучшает кровяное давление. «Все это является дополнительными факторами, связанными с плохой эрекцией», — говорит уролог. Кроме того, по ее словам, спорт способствует выработке тестостерона — мужского гормона, который влияет на половую активность.

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Ранее сотрудники Медицинского колледжа Бэйлора (США) выяснили, что 30-минутная кардиотренировка три раза в неделю так же хорошо влияет на потенцию, как и стимулирующие медикаменты. При этом специалисты призвали не считать кардиотренировки панацеей.

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      Екатерина Улитина
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