Цистерна взорвалась на федеральной трассе после смертельного ДТП и попала на видео

В Ростовской области цистерна взорвалась после ДТП на федеральной трассе

Цистерна взорвалась на федеральной трассе М4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области после смертельной аварии. Момент попал на видео, его публикует Telegram-канал «Это Ростов».

На кадрах видно, что взрыв происходит в момент, когда автомобиль проезжает по полосе встречного движения мимо. До взрыва видно, что место смертельной аварии охвачено огнем.

По данным Госавтоинспекции региона, на федеральной трассе грузовик с полуприцепом-цистерной вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Жертвами аварии стали четыре человека, еще шестеро пострадали. Движение по федеральной трассе в направлении с юга на север полностью перекрыли.

Ранее в Новолакском районе Дагестана автомобиль взорвался посреди федеральной трассы. Водитель Lada выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель» — оба автомобиля загорелись.