Москва окунется в субтропики

Синоптик Леус: В начале августа в Москву придет субтропическая погода

В ближайшие дни в Москве установится субтропическая погода. Об этом в своем Telegram-канале столичных жителей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субтропики москвичи окунутся в начале месяца, но только со следующей недели. 1 и 2 августа, которые придутся на выходные, отметятся похолоданием. Если 30 и 31 июля столбики термометров будут держаться на уровне 31 градуса, то на выходных температура опустится до плюс 26 градусов. Такую погоду синоптик называет комфортной. Возобновятся и дожди: осадки будут кратковременными, однако в некоторых районах пройдут грозовые ливни.

С понедельника, 3 августа, в столице вновь потеплеет до 29 градусов. Таким образом, будет превышена многолетняя климатическая норма начала августа, разница составит 3-4 градуса. Дожди и грозы не сойдут на нет, вместе с ними погода в Москве станет более влажной и душной.

Рекордные осадки останутся позади: август будет дефицитным на дожди. Такой прогноз высказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Насколько велик будет этот дефицит, синоптик сказать затрудняется.