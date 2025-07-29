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21:54, 29 июля 2025Мир

На альпийском курорте состоялись «выборы» президента Украины

СВР: США и Британия на курорте в Альпах провели тайные выборы президента Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

На одном из курортов в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, на тайной встрече присутствовали глава офиса действующего украинского лидера Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и экс-главком Вооруженных сил республики (ВСУ), ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Участники встречи единогласно подтвердили актуальность вопроса о замене президента Владимира Зеленского на посту.

«Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — говорится в сообщении пресс-бюро.

Западные партнеры выдвинули кандидатуру Залужного на должность нового украинского главы, а Ермак и Буданов «взяли под козырек». Они также взяли с представителей США и Британии обещание сохранить за собой нынешние посты и учитывать их интересы в случае дальнейших кадровых перестановок, передает СВР.

В службе сделали вывод, что недавняя попытка Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур была планом Ермака по расчистке политического пространства для Залужного. Тем самым глава офиса президента подставил Зеленского, создав для Запада повод развернуть кампанию по отстранению украинского лидера от власти.

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