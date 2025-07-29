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09:47, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали избивать обменянных бойцов ВСУ ради отправки на фронт

ТАСС: Обменянных бойцов ВСУ избивают, чтобы отправить на фронт
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обменянных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после освобождения из плена подвергают жестким мерам фильтрации и избивают, чтобы снова отправить на фронт. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Либо ты идешь опять в окоп, чтобы наверняка умереть, либо тебя объявляют дезертиром, изменником родины, пытают, избивают и ломают жизнь. И жесткой фильтрации подвергаются без исключения все вернувшиеся из плена», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что многие бойцы ВСУ, вернувшиеся из плена, не готовы снова отправляться на фронт, но их к этому принуждают украинские силовые органы.

Ранее стало известно, что Россия и Украина составили предварительные списки гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». По словам депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, у сторон есть первые верифицированные списки лиц на обмен.

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