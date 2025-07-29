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06:48, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину сокращения Трампом срока для урегулирования конфликта

Соскин: Трамп сократил сроки урегулирования, так как не верит в победу Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил срок для урегулирования конфликта на Украине, поскольку не верит в победу Киева. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Они [американцы] четко видят, что [президент Украины Владимир] Зеленский задыхается, то есть его режим, так сказать, добегался и скоро покинет поле боя», — объяснил он.

Как утверждает Соскин, американский лидер не заинтересован в продолжении конфликта, однако он еще не нашел способ избавиться от Зеленского, который «делает все возможное для продолжения боевых действий». Трамп своими недавними высказываниями дает ему понять, что сопротивление бесполезно, считает эксперт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трампа следует проверить на умственные способности после его ультиматума в адрес России. По его словам, претензии американского лидера в адрес РФ безосновательны, поскольку он уже знает ответ президента России Владимира Путина.

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