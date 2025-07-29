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20:30, 29 июля 2025Мир

На Западе оценили готовность НАТО к войне с Россией

Боссхард: Страны НАТО не готовы к прямому военному столкновению с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военные действия на Украине показали, что страны НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, передает ТАСС.

По мнению эксперта, ход боевых действий показал высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и противокорабельных средств, что делает прямое вмешательство НАТО невозможным. «Даже НАТО не может действовать против России напрямую военными средствами», — добавил эксперт.

Боссхард также указал, что даже подготовленные и оснащенные странами Запада наемники, предположительно, действующие под командованием Североатлантического альянса, способны лишь на ограниченные и локальные наступательные операции против российских сил.

Ранее в июле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО опасается готовности России к конфронтации с европейскими странами к 2027 году.

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