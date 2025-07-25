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18:46, 25 июля 2025Мир

В НАТО испугались конфликта с Россией к 2027 году

Туск: НАТО опасается, что РФ будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова к конфронтации с европейскими странами к 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мной подтвердил американские экспертизы (...), что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит, и с нами, уже в 2027 году», — отметил политик.

Премьер Польши не привел доказательств того, что Москва якобы готовится к конфликту с НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия никогда не строила планов по нападению на Евросоюз (ЕС) или страны-участницы блока НАТО.

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