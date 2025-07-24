Захарова опровергла планы России напасть на ЕС или НАТО

Захарова: РФ не строила планов по нападению на ЕС или НАТО

Россия никогда не строила планов по нападению на Евросоюз (ЕС) или страны-участницы блока НАТО. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Стратегический национальный обзор» Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции за 2025 год, утверждающий о российской угрозе, передает корреспондент «Ленты.ру»

«У России нет и никогда не было планов нападать на страны Европейского союза, НАТО. Это пропагандистская, ложь, чушь, мифология», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи заявил, что президент России Владимир Путин не иррационален и поэтому не собирается нападать на союзников по НАТО.