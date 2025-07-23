В Бундестаге высказались об угрозах нападения России на НАТО

Депутат бундестага Гизи: Путин не иррационален и не будет нападать на НАТО

Президент России Владимир Путин не иррационален и не будет нападать на страны НАТО. Так о подобных «угрозах нападения» РФ высказался депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в интервью Berliner Zeitung.

«Меня все чаще спрашивают, будет ли третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО», — заявил политик из Германии.

По его словам, российский лидер четко дает понять, что Восток входит в его зону ответственности, а нападение на страны Североатлантического альянса не является его приоритетом.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что вся стратегия НАТО сегодня направлена на достижение военного превосходства и подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией. Дипломат подчеркнул, что Украина в глазах Запада превратилась в инструмент стратегической борьбы с Москвой.