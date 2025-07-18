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13:35, 18 июля 2025Мир

В МИД рассказали о подготовке НАТО к войне с Россией

Грушко: Стратегия НАТО направлена на подготовку к вооруженному конфликту с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Вся стратегия Североатлантического альянса сегодня направлена на достижение военного превосходства и подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Все военное строительство подчинено лишь одной цели — создать на всех театрах военное превосходство, создать реальные военные угрозы Российской Федерации. И по сути подготовить военную структуру, военную машину НАТО — ЕС, к военному столкновению с Россией», — рассказал дипломат.

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Также Грушко подчеркнул, что Украина в глазах Запада превратилась в инструмент стратегической борьбы с Москвой. По его словам, цель НАТО — не просто ослабление, а истощение России с помощью горячего конфликта на ее границах.

25 июня лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение альянса, отметив, что рост оборонных расходов Североатлантического альянса не окажет значительного влияния на безопасность России.

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