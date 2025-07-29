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16:05, 29 июля 2025Наука и техника

На Западе пришли в шок от масштабов производства «Гераней-2» на российском заводе

MWM: Россия продолжает значительно наращивать производство дронов «Герань-2»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Спутниковые снимки, опубликованные американским телеканалом CNN, выявили значительные усилия по расширению производства российских ударных беспилотников-камикадзе «Герань-2» на заводе под Елабугой (Татарстан). В шок от масштабов производства дронов пришел западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Снимки показывают, что ведется строительство десятков зданий, включая не только производственные цеха, но и общежития для рабочей силы численностью до 40 000 человек, которые, как ожидается, будут жить на площадке», — говорится в публикации.

Издание приводит данные западных СМИ, согласно которым в настоящее время на площадке под Елабугой ежедневно выпускается более 100 беспилотников, а в перспективе этот показатель может составить 500 единиц.

Журнал утверждает, что при стоимости около 30 000 долларов за изделие эти дроны-камикадзе представляют собой очень недорогой вариант для нанесения точных ударов, при этом «сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует их, наращивая запасы и увеличивая давление на протяженную линию обороны Украины».

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В заметке отмечается, что, согласно недавно опубликованным российскими СМИ кадрам с производства под Елабугой, предприятие по выпуску «Гераней-2» является крупнейшим в своем роде в мире.

В июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции дроны-камикадзе «Герань-2» с тепловизионной камерой.

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