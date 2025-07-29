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10:52, 29 июля 2025Бывший СССР

Над Минском сбили неопознанный беспилотник

Минобороны Белоруссии: Над Минском сбили неопознанный беспилотник
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили неопознанный беспилотник над Минском. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. В Минобороны страны также сообщили, что белорусские власти оперативно принимают меры по усилению контроля за воздушным пространством. Отмечается, что ситуация находится на личном контроле у президента страны Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что Литва намерена усилить ПВО на границе с Белоруссией. Кроме того, руководство республики заявляло о намерении ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов.

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