Одна страна усилит систему ПВО на границе с Белоруссией

Литва разместит дополнительные средства ПВО на границе с Белоруссией

Литва собирается разместить дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Белоруссией. Об усилении системы ПВО рассказал командующий армией страны, генерал Раймундас Вайкшнорас, передает LRT.

«На сегодняшний день существует план по развертыванию дополнительных средств ПВО ближе к границе, поскольку мы видим определенные тенденции», — заявил он.

Сообщается также о необходимости ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов. Также отмечается, что будет углублена координация действий со Службой охраны госграницы.

Ранее стало известно, что Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море. Боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025».