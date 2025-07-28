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14:11, 28 июля 2025Бывший СССР

Одна страна усилит систему ПВО на границе с Белоруссией

Литва разместит дополнительные средства ПВО на границе с Белоруссией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: David Young / Globallookpress.com

Литва собирается разместить дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Белоруссией. Об усилении системы ПВО рассказал командующий армией страны, генерал Раймундас Вайкшнорас, передает LRT.

«На сегодняшний день существует план по развертыванию дополнительных средств ПВО ближе к границе, поскольку мы видим определенные тенденции», — заявил он.

Сообщается также о необходимости ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов. Также отмечается, что будет углублена координация действий со Службой охраны госграницы.

Ранее стало известно, что Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море. Боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025».

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