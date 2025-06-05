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18:01, 5 июня 2025Бывший СССР

Литва и США отработали удар HIMARS по целям в Балтийском море

Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море. Об этом заявил командующий армией Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас, передает LRT.

Боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025» у побережья Балтийского моря, на западе Литвы. Учения пройдут там до 20 июня.

«Во взаимодействии с союзниками отрабатываются эффективное управление боевыми системами и координация действий личного состава», — заявил Вайкшнорас.

В октябре 2024 года в Литве анонсировали поставки HIMARS от США. Сделка состоялась еще при администрации 46-го президента Джо Байдена.

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