Литва и США отработали удар HIMARS по целям в Балтийском море

Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море

Армии Литвы и США отработали удары HIMARS по целям в Балтийском море. Об этом заявил командующий армией Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас, передает LRT.

Боевая стрельба проходила в рамках учений «Балтийские операции 2025» у побережья Балтийского моря, на западе Литвы. Учения пройдут там до 20 июня.

«Во взаимодействии с союзниками отрабатываются эффективное управление боевыми системами и координация действий личного состава», — заявил Вайкшнорас.

В октябре 2024 года в Литве анонсировали поставки HIMARS от США. Сделка состоялась еще при администрации 46-го президента Джо Байдена.