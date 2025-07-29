Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге. Люди едва успели покинуть его через окно после появления трещин на стенах

В Екатеринбурге частично обрушилось трехэтажное офисное здание

Днем во вторник, 29 июля, на Мартовской улице в Екатеринбурге произошло частичное обрушение офисного здания. Очевидцы сняли на видео место обрушения. На кадрах видно, как секция трехэтажного строения превратилась в груду обломков.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Люди едва успели покинуть здание до обрушения

По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения не обнаружено. За медицинской помощью никто не обращался, заявили Ura.ru в свердловском Минздраве.

Некоторые сотрудники находятся в шоке, так как услышали треск, однако они успели выбежать прежде чем все рухнуло, отмечает издание.

Очевидцы рассказали «Коммерсанту», что едва успели покинуть офис через окно после появления трещин на стенах. «Мы даже испугаться не успели, никакой паники не было. Нам помогли спуститься со стремянками. Все произошло в течение пяти минут — сначала мелкие трещины, потом все обрушилось», — сказала работница офиса Екатерина.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

24 человека из соседних помещений после обрушения эвакуировали спасатели.

Причиной обрушения могла стать ветхость здания

По предварительным данным, ЧП произошло из-за ветхости строения. Уточняется, что здание было построено в 1963 году. Возгорания или задымления не наблюдалось. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В комментарии ТАСС Горелых заявил, что накануне происшествия на третий этаж здания подняли несколько тяжелых станков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.