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16:12, 29 июля 2025Россия

Появились подробности о ходе эвакуации людей из обрушившегося здания в российском городе

МЧС: Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения здания в Екатеринбурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Спасатели эвакуировали 24 человека после обрушения части здания в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений после обрушения секции в административном здании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают обследовать завалы. На месте ЧП работают 34 сотрудника ведомства и 22 единицы техники.

О происшествии на улице Мартовская в Екатеринбурге стало известно 29 июля. В сети также появилось видео с места ЧП. На кадрах видны груда обломков и железобетонные искореженные конструкции.

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