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15:19, 29 июля 2025Россия

Обрушившееся в российском городе здание попало на видео

В Екатеринбурге обрушилось здание, очевидцы сняли место ЧП на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео место обрушения здания в Екатеринбурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

ЧП произошло на улице Мартовская. По предварительным данным, внутри строения находятся офисы. На кадрах видны груда обломков и железобетонные искореженные конструкции.

Информации о пострадавших нет. По данным Telegram-канала e1.ru, в здании было три этажа.

25 июля из-за взрыва газа обрушились десять этажей многоквартирного дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.

28 июля в Астрахани произошло обрушение жилого дома, здание было признано аварийным. Пострадал один человек.

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