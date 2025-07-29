Обрушившееся в российском городе здание попало на видео

Очевидцы сняли на видео место обрушения здания в Екатеринбурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
ЧП произошло на улице Мартовская. По предварительным данным, внутри строения находятся офисы. На кадрах видны груда обломков и железобетонные искореженные конструкции.
Информации о пострадавших нет. По данным Telegram-канала e1.ru, в здании было три этажа.
25 июля из-за взрыва газа обрушились десять этажей многоквартирного дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.
28 июля в Астрахани произошло обрушение жилого дома, здание было признано аварийным. Пострадал один человек.