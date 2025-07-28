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18:17, 28 июля 2025Россия

Обрушившийся в Астрахани многоквартирный дом сняли на видео с дрона

МЧС показало снятое с дрона видео с частично разрушенным в Астрахани домом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось снятое с беспилотника видео с частично обрушившимся многоквартирным домом в Астрахани. Ролик опубликовало МЧС России в Telegram.

На запечатленных дроном кадрах видно, что разрушения затронули квартиры с первого по пятый этаж — у жилых помещений обвалились полы и стены.

Как пояснили в ведомстве, летательные аппараты используются для обследования места обрушения и координации работы спасателей. Кроме того, для разбора конструкций используется высотная техника.

Ранее сообщалось, что из-под завалов достали троих человек, однако по официальным данным в больницу госпитализировали только жителя соседнего с обрушившимся подъезда — у мужчины ухудшилось самочувствие на фоне стресса.

О частичном обрушении признанного аварийным многоквартирного дома в Астрахани стало известно 28 июля. Из здания эвакуировали 16 человек. Спасатели вручную все разбирают, объявляют минуты тишины, чтобы проверить, нет ли людей под завалами.

ЖЗЛ
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