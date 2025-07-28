В Астрахани рухнула часть аварийного дома. Жильцы давно жаловались на трещины в стенах и затопленный подвал

Из рухнувшего в Астрахани жилого дома началась срочная эвакуация людей

Часть подъезда жилого дома № 6 на улице Ляхова в Астрахани рухнула 28 июля. МЧС сообщало о трех пострадавших, которых якобы достали из-под завалов, однако позднее в пресс-службе губернатора заявили, что эта информация неверна, и раненых нет.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил, что пострадавших нет — лишь один маломобильный житель дома из соседнего подъезда госпитализирован из-за стресса. В оперативных службах изначально сообщали, что под завалами могут находиться люди, информация по пострадавшим на тот момент уточнялась.

По данным МЧС, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Спасатели вручную все разбирают, объявляют минуты тишины, чтобы проверить, нет ли людей под завалами. Остальные жильцы эвакуированы — всего около 16 человек.

Дом признали аварийным еще пять лет назад

Дом мог рухнуть из-за ветхости. По словам жильцов, здание было признано аварийным еще в 2019 году (по другим данным — в 2020-м), его износ оценили в 79 процентов, и люди давно жаловались на его состояние. В прошлом году они рассказывали, что подвал дома полностью затоплен, стены в трещинах, а фундамент осел. «МЧС хотели всех эвакуировать, но после приезда администрации все утихло, и жителям предложили больше не наводить панику, а идти домой. <…> Власти, скорее всего, ждут обрушения дома», — говорилось в публикации.

Кадр: МЧС России / ТАСС

Mash также предположил, что фундамент дома могло размыть водой и что водоканал не реагировал на просьбы жителей откачать ее из подвала. Также отмечается, что жильцы раньше продавали свои квартиры в пять раз дешевле рынка, чтобы выручить хоть какие-то деньги. К примеру, в прошлом году две однокомнатные квартиры продали всего за 750 тысяч и за миллион рублей, и это при том, что дом находится почти в центре города.

Shot сообщает, что рухнувший дом должны были снести еще 1 апреля этого года, но до него дело так и не дошло. По словам очевидцев, возле дома периодически прорывало канализацию и образовывалось своего рода болото.

В доме 1962 года постройки было 24 квартиры. Большинство жителей уже уехали — расселение продолжалось, но «не очень быстро».

Полтора года назад в Астрахани рухнул соседний дом

Практически на соседней улице — Вокзальной — в ноябре 2023 года другой дом рухнул по похожей причине. Тогда обвалились два подъезда пятиэтажного жилого дома.

Незадолго до обрушения очевидец позвонил в МЧС и сообщил о появлении трещины в стене жилого дома — после этого на место прибыли спасатели и начали эвакуацию. По одной из версий, фундамент здания также подмыли канализационные воды.

Фото: Симаков Павел / РИА Новости

Дом 1962 года постройки стоял в очереди на капитальный ремонт — жильцы постоянно жаловались на прорывы труб и слабое давление в них, а также на затопление подвала. Жильцы неоднократно высказывали властям претензии на эту тему, однако их обращения не помогали решить проблему.

По другой версии, тот дом рухнул из-за незаконной перепланировки.

Восстанавливать дом не будут

После ЧП Игорь Бабушкин поручил проверить на целостность все соседние жилые дома. «Это не первый случай в данном районе. Губернатор обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку по данному инциденту», — отметили в правительстве региона.

Кроме того, его пресс-секретарь Роман Ядыкин сообщил, что целесообразность восстановления частично рухнувшего дома мала в связи с тем, что ранее он был признан аварийным.

Прокуратура начала проверку управляющей компании в частично обрушившемся доме.