Пятиэтажка в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки

По одной из версий, причиной появления трещины в стене пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани, которая потом привела к обрушению части дома, могла стать незаконная перепланировка одной из квартир. Вообще, для России подобные случаи — не редкость.

Трещина в пятиэтажке в Астрахани могла появиться после ремонта в одной из квартир

Жилая пятиэтажка в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. Незадолго до обрушения жители дома сообщили о трещине в стене.

Фото: Павел Симаков / ТАСС

По одной из версий, фундамент здания подмыли канализационные воды — якобы в одной из квартир прорвало батарею. Сами жильцы рассказывали, что не один год жаловались на затопление подвала, но получали отписки.

Другое предположение свидетельствует о человеческом факторе. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что причиной мог быть ремонт в одной из квартир. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции Управление Следственного комитета России по Астраханской области

В свою очередь глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что частичное обрушение дома в Астрахани связано с недостаточным вниманием контролирующих органов. «Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться», — сказал он.

Обрушения домов из-за незаконной перепланировки происходят по всей России

ЧП как в Астрахани — не такая уж редкость, впрочем, обычно незаконные ремонты не заканчиваются такими серьезными повреждениями. Но несколько примеров все же были. Похожая авария несколько лет назад произошла в Петербурге. После того как владелец двух квартир устроил там грандиозную перепланировку, на первом этаже во внешней стене дома образовалась внушительная трещина. После часть стены обрушилась и задела соседнее здание, тогда к счастью никто не пострадал.

В 2016 году в Междуреченске (Кемеровская область) обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Причиной обрушения тогда называли нарушение техники безопасности при проведении строительных работ в помещении предприятия торговой сети на первом этаже здания. В 2015-м из-за незаконной перепланировки в офисе на первом этаже рухнула часть жилого дома в Перми, тогда разрушился угол дома по адресу Куйбышева 103, пострадали пять квартир, спасти не удалось двух человек.

Фото: Павел Симаков / ТАСС

В 2011-м похожая авария произошла в Ярославле: обрушился один из подъездов в четырехэтажном жилом доме по адресу пр. Ленина, д. 20/53. Полностью разрушенными оказались семь квартир. Причиной обрушения стала перепланировка помещений на первом этаже под магазин: собственник снес несущие стены, что не было предусмотрено проектом, который ранее утвердила администрация района города. Здание отреставрировали, а в 2023-м этот дом включили в региональный реестр объектов культурного наследия.

В 2009-м снова в Астрахани рухнуло здание общежития, под завалами оказались несколько человек. Кирпичное здание было построено в конце 1960-х годов и с тех пор капитально не ремонтировалось. Общежитие еще в 1997 году признали аварийным, но оно было без разрешения переоборудовано в жилой дом. В ходе работ по реконструкции были повреждены несущие стены. Причем еще в 1990-х плиты перекрытия общежития уже обваливались, из-за чего обрушилось 10 комнат.

Какая перепланировка считается незаконной

Простой ремонт в квартире не нужно ни с кем согласовывать. Переклеить обои или уложить плитку владелец имеет право в любое время и любым способом. Но не стоит путать переустройство с перепланировкой, напомнил адвокат Олег Сухов.

Переустройство — это изменение, перенос или установка инженерных сетей, сантехники, труб, электропроводки и так далее. Например, хозяин квартиры меняет трубы, батареи, штробит стены и укладывает новую электропроводку или каналы для отводов кондиционера. Согласно жилищному законодательству, незаконной перепланировкой в многоквартирном доме считаются работы, выполненные без предварительного согласования с надзорным органом.

Перепланировка связана с изменением конфигурации жилища. Грубо говоря — это установка, перенос или вообще уничтожение стен Олег Сухов адвокат

Но с более серьезными изменениями все сложнее. Например, если владелец помещений решил перенести кухню или организовать кухню-нишу, демонтировать ненесущие перегородки или, напротив, возвести, увеличить площадь туалета или ванной за счет площади коридора, ремонт будет отнесен к перепланировке и потребует согласования. При этом все внесенные «поправки» фиксируются в техпаспорте, а именно, в плане БТИ. Если подобные работы проводятся без официального разрешения госорганов, перепланировка считается незаконной.

В настоящее время административный штраф в размере 2500 рублей за незаконную перепланировку квартир предусмотрен в пункте 7.21 КоАП РФ. Но дело может дойти и до уголовной ответственности, если дому нанесены серьезные повреждения конструкций и пострадали другие жильцы.