Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

В подвале разрушенного дома в Астрахани на протяжении многих лет стояла вода

Стало известно о том, что жильцы дома в Астрахани, который был частично разрушен 16 ноября, на протяжении нескольких лет жаловались на затопление подвала. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Инфоштаб Астрахань».

По данным источника, в подвале дома, расположенного по адресу Вокзальная площадь, 1 «А» постоянно стояла вода. Жильцы неоднократно высказывали властям претензии на эту тему, однако их обращения не помогали решить проблему. Так, в одном из опубликованных Telegram-каналом документов начальник астраханского управления по коммунальному хозяйству по фамилии Калинкин ответил жильцам проблемного дома, что засор наружной канализации здания и подпор колодцев не может быть причиной попадания сточных вод в подвал «при исправности оборудования внутридомовых сетей канализации».

Кроме того, он писал, что стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены, чтобы исключить недопустимое попадание стоков через фундамент. В заключение Калинкин обещал гражданам заменить участок канализации «после комиссионного обследования трубопровода и при составлении акта о его непригодном состоянии».

О частичном обрушении пятиэтажного дома на Вокзальной площади стало известно вечером 16 ноября. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда, одну женщину спасти не удалось.

Издание Baza рассказало, что часть пятиэтажки в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки. В свою очередь, глава Минстроя Файзуллин заявил, что трагедия связана с недосмотром органов.