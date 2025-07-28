Появилось видео с места обрушения подъезда жилого дома в столице российского региона

Очевидцы сняли на видео последствия обрушения подъезда жилого дома в Астрахани

Очевидцы сняли на видео последствия обрушения подъезда жилого дома в Астрахани. Кадры с места происшествия в столице российского региона, Астраханской области, появились в распоряжении Telegram-канала Mash.

На видео попала работа спасателей, которые уже приступили к разбору завалов. Также на кадрах видны обрушившиеся бетонные плиты и перекрытия.

Об обрушении подъезда в Астрахани стало известно сегодня, 28 июля. Под завалами могут находиться люди.

Похожая трагедия произошла ранее, 25 июля, в Саратове. Тогда разрушенными оказались десятки квартир, жертвами стали семеро человек.