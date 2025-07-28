В частично обрушившемся доме в Астрахани жилье продавали за бесценок

В частично обрушившемся доме в Астрахани в пять раз занижали цены на жилье

В Астрахани жильцы дома, где обрушился подъезд, старались избавиться от проблемных квартир. Жилье пытались продать за бесценок, передает Telegram-канал Mash.

Как выяснил канал, собственники выставляли свои квартиры по стоимости в пять раз ниже рыночной. Так, в 2024 году в доме были проданы две однокомнатные квартиры — одна ушла за миллион рублей, а другая — еще дешевле, за 750 тысяч. Всего в здании находятся 24 квартиры.

О ЧП в доме по улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. В городе создан оперативный штаб, на месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники. На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Из-под завалов достали трех человек.

Среди предполагаемых причин называют взрыв газа и размытие фундамента. Как отмечается, здание было построено в 1962 году. Аварийный статус дом приобрел еще пять лет назад — износ конструкций на тот момент составлял 79 процентов. Вдобавок жители соседних домов в течение трех недель жаловались на затопленные подвалы.