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12:56, 28 июля 2025Экономика

Обрушившийся в российском городе дом был признан аварийным

Обрушившийся в Астрахани дом был признан аварийным в 2020 году
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Обрушившийся в Астрахани дом был признан аварийным в 2020 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил Telegram-канал Baza.

Издание «Подъем» утверждает, что расселение жильцов изначально было запланировано на 1 августа 2022 года, однако оно так и не состоялось. По информации Telegram-канала Shot, дом собирались снести 1 апреля нынешнего года.

Люди на протяжении нескольких лет пытались добиться переезда, жаловались на затопленный подвал и писали обращения к властям, поскольку боялись, что постройка может не выдержать, но это не давало результата.

Об обрушении с первого по пятый этаж подъезда дома № 6 на улице Ляхова стало известно ранее в понедельник. Трех пострадавших, которых достали из-под завалов, увезли в больницу. В данный момент спасатели вручную разбирают завалы.

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