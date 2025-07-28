Обрушившийся в российском городе дом был признан аварийным

Обрушившийся в Астрахани дом был признан аварийным в 2020 году

Обрушившийся в Астрахани дом был признан аварийным в 2020 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил Telegram-канал Baza.

Издание «Подъем» утверждает, что расселение жильцов изначально было запланировано на 1 августа 2022 года, однако оно так и не состоялось. По информации Telegram-канала Shot, дом собирались снести 1 апреля нынешнего года.

Люди на протяжении нескольких лет пытались добиться переезда, жаловались на затопленный подвал и писали обращения к властям, поскольку боялись, что постройка может не выдержать, но это не давало результата.

Об обрушении с первого по пятый этаж подъезда дома № 6 на улице Ляхова стало известно ранее в понедельник. Трех пострадавших, которых достали из-под завалов, увезли в больницу. В данный момент спасатели вручную разбирают завалы.