Названа возможная причина обрушения подъезда в доме в Астрахани

В Астрахани подъезд дома мог обрушиться из-за взрыва газа

К обрушению подъезда в доме в Астрахани мог привести взрыв газа. Предполагаемую причину ТАСС назвали в оперативных службах.

«По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа», — заявили журналистам. Более точные сведения станут известны в ходе расследования. К дому был подведен газ, добавляет агентство.

В то же время Telegram-канал Mash среди возможных причин обвала подъезда называет размытие фундамента. Подвалы в соседних домах были затоплены более трех недель, однако, по словам жильцов, в водоканале на жалобы не реагировали. Здание было построено в 1962 году, аварийный статус дом приобрел еще пять лет назад.

О ЧП в доме по улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. В городе создан оперативный штаб, на месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники. На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Из-под завалов достали трех человек.