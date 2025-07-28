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12:48, 28 июля 2025Экономика

Названа возможная причина обрушения подъезда в доме в Астрахани

В Астрахани подъезд дома мог обрушиться из-за взрыва газа
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «МЧС Астраханской области»

К обрушению подъезда в доме в Астрахани мог привести взрыв газа. Предполагаемую причину ТАСС назвали в оперативных службах.

«По предварительной версии, предположительная причина — взрыв газа», — заявили журналистам. Более точные сведения станут известны в ходе расследования. К дому был подведен газ, добавляет агентство.

В то же время Telegram-канал Mash среди возможных причин обвала подъезда называет размытие фундамента. Подвалы в соседних домах были затоплены более трех недель, однако, по словам жильцов, в водоканале на жалобы не реагировали. Здание было построено в 1962 году, аварийный статус дом приобрел еще пять лет назад.

О ЧП в доме по улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. В городе создан оперативный штаб, на месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники. На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Из-под завалов достали трех человек.

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