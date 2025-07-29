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18:26, 29 июля 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о холодце

Диетолог Бурлаков: Холодец не дает лечебного эффекта для суставов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Существует мнение, будто холодец полезен для суставов. Однако диетолог Александр Бурлаков в своем Telegram-канале опроверг этот популярный миф.

«Холодец не дает лечебного эффекта для суставов. Более того, среди некоторых групп людей рекомендуется ограничить потребление этого блюда», — пояснил Бурлаков.

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Он привел слова ревматолога Елены Выставкиной, которая заявила, что холодец не стоит употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Также среди противопоказаний она выделила артрит. Кроме того, специалистка призвала отказаться от этого блюда тех, у кого есть камни в почках.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова перечислила альтернативы шоколаду. Данный продукт, по ее словам, можно заменить фруктами, которые утоляют голод и снабжают организм клетчаткой, витаминами и минералами.

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